Самая маленькая рыбка-филиппинский бычок.Её длина 8 мм.Тунец бывает в 350 раз длинее этой рыбки.САмая крупная рыба -тигровая акула-примерно в 7 раз длинее тунца .на сколько тунец короче тигровой акулы? ♦Дай ответ в метра...

Математика

Самая маленькая рыбка-филиппинский бычок.Её длина 8 мм.Тунец бывает в 350 раз длинее этой рыбки.САмая крупная рыба -тигровая акула-примерно в 7 раз длинее тунца .на сколько тунец короче тигровой акулы? ♦Дай ответ в метрах и сантеметрах. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость