Самая маленькая рыбка-филиппинский бычок.Её длина 8 мм.Тунец бывает в 350 раз длинее этой рыбки.САмая крупная рыба -тигровая акула-примерно в 7 раз длинее тунца .на сколько тунец короче тигровой акулы? ♦Дай ответ в метра...
Математика
Самая маленькая рыбка-филиппинский бычок.Её длина 8 мм.Тунец бывает в 350 раз длинее этой рыбки.САмая крупная рыба -тигровая акула-примерно в 7 раз длинее тунца .на сколько тунец короче тигровой акулы? ♦Дай ответ в метрах и сантеметрах. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*350= 2800 мм- длина тунца 2800*7= 19600 мм- длина акулы 19600-2800= 16800 мм - разница тунец короче акулы на 16 м 80 см.
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