Возвести в степень 25/36 и -1/27
Алгебра
Возвести в степень 25/36 и -1/27
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5^2/6^2_____-1/3^3_________
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