Способ деления клеток тела

Биология
Способ деления клеток тела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митоз, амитоз, мейоз. 
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