Через точку, делящую высоту конуса в отношение 1 : 2, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объем этого конуса, если объем конуса, отсекаемого от данного конуса, проведенной плоскостью, равен 7...

Математика
Через точку, делящую высоту конуса в отношение 1 : 2, считая от вершины, проведена плоскость, параллельная основанию. Найдите объем этого конуса, если объем конуса, отсекаемого от данного конуса, проведенной плоскостью, равен 7.Подробное решение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем конуса V=(1/3)*Пи*R^2*H, где R - радиус основания, а Н - высота конуса. Линейные размеры (R и Н) исходного конуса в 3 раза больше отсеченного конуса, поэтому его объем в 3^3=27 раз больше: V=7*27=189 (куб. ед.).
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