Помогите,чем сможете,пожалуйста

Гость: Гость:

1. Сидоров 2. Отрезать 3. Радую 4. наверное, в подсолнечном... 5. Лучше там, где нас нет 6. Брахман 7. Проходимец и пройдоха 8. Мисс мира 9. по прежнему ... но не уверена