(x^2+x-1)*(x^2+x+2)=40 Помогите пожалуйста , только всё с решением.
Алгебра
(x^2+x-1)*(x^2+x+2)=40 Помогите пожалуйста , только всё с решением.
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