Кто очееееень любит мороженное??? ( найдете ошибки) помогите Найти ошибки если есть то сколько ошибок то столько звездочек и ставте и в комментариях напишите какие если нету то поставьте сердечко и все звездочки

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Кто очееееень любит мороженное??? ( найдете ошибки) помогите Найти ошибки если есть то сколько ошибок то столько звездочек и ставте и в комментариях напишите какие если нету то поставьте сердечко и все звездочки

Автор: Гость