Кто очееееень любит мороженное??? ( найдете ошибки) помогите Найти ошибки если есть то сколько ошибок то столько звездочек и ставте и в комментариях напишите какие если нету то поставьте сердечко и все звездочки
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Кто очееееень любит мороженное??? ( найдете ошибки) помогите Найти ошибки если есть то сколько ошибок то столько звездочек и ставте и в комментариях напишите какие если нету то поставьте сердечко и все звездочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишние ееее в слове очееееень, лишняя н в слове мороженное
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