17y+65y записать в виде произведения
Математика
17y+65y записать в виде произведения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Както так: y(17+65)=82y
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