Ответы на вопрос как сравниваются натуральные числа пожалуйста помогите сделать этот вопрос к зачету

Гость: Гость:

1)Как, используя натуральный ряд, можно определить, какое из двух натуральных чисел меньше или больше. меньшее в ряду левее, большее - правее 2) Как сравнить натуральные числа имеющие разное количество цифр меньше цифр- меньше число 3) Какое из натуральных чисел с одинаковым количеством цифр больше сравнивай по цифрам с наибольшего разряда