Ответы на вопрос как сравниваются натуральные числа пожалуйста помогите сделать этот вопрос к зачету
Математика
Ответы на вопрос как сравниваются натуральные числа пожалуйста помогите сделать этот вопрос к зачету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Как, используя натуральный ряд, можно определить, какое из двух натуральных чисел меньше или больше. меньшее в ряду левее, большее - правее 2) Как сравнить натуральные числа имеющие разное количество цифр меньше цифр- меньше число 3) Какое из натуральных чисел с одинаковым количеством цифр больше сравнивай по цифрам с наибольшего разряда
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