Сравните положение дворянства в годы царствования Павла I и Александра I. Укажите, что было общим, а что различным. Ответ запишите в таблице (максимальное количество баллов-20). Ответ: ОБЩЕЕ 1. 2. РАЗЛИЧИЯ при Павле I ...
История
Сравните положение дворянства в годы царствования Павла I и Александра I. Укажите, что было общим, а что различным. Ответ запишите в таблице (максимальное количество баллов-20). Ответ: ОБЩЕЕ 1. 2. РАЗЛИЧИЯ при Павле I 1. 2. 3. При Александре I 1. 2. 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее 1) Бояре были богатыми людьми 2) Они хоть как-то участвовали в совершенствовании государства (хоть и в свою пользу) Различия Павел: 1) Бояре имели меньшее значение, но всё также могли повлиять на решение правителя Александр: Бояре участвуют в судах и по мимо этого они не принимают значимого решения в собраниях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста.... Семь человек несут 6 хлебов.Каждый мужчина несет по 2 хлеба,женщина по половине хлеба,а ребенок по четверти хлеба. Сколько...
Русский язык