Сравните положение дворянства в годы царствования Павла I и Александра I. Укажите, что было общим, а что различным. Ответ запишите в таблице (максимальное количество баллов-20). Ответ: ОБЩЕЕ 1. 2. РАЗЛИЧИЯ при Павле I ...

Гость: Гость:

Общее 1) Бояре были богатыми людьми 2) Они хоть как-то участвовали в совершенствовании государства (хоть и в свою пользу) Различия Павел: 1) Бояре имели меньшее значение, но всё также могли повлиять на решение правителя Александр: Бояре участвуют в судах и по мимо этого они не принимают значимого решения в собраниях