Помогите пожалуйста.... Семь человек несут 6 хлебов.Каждый мужчина несет по 2 хлеба,женщина по половине хлеба,а ребенок по четверти хлеба. Сколько в этом путешествии было мужчин,жнещин и детей? ПОМОШИТЕ СРОЧНО!
Математика
Помогите пожалуйста.... Семь человек несут 6 хлебов.Каждый мужчина несет по 2 хлеба,женщина по половине хлеба,а ребенок по четверти хлеба. Сколько в этом путешествии было мужчин,жнещин и детей? ПОМОШИТЕ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мужчина - x женщина - y ребёнок - z Тогда: x+y+z = 12 2x + y/2 + z/4 = 12 x+y+z=12 8x +2y+z = 48 x+y+z=12 7x+y=36 7x=36-y y=1 x=5 z=6
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