Помогите пожалуйста.... Семь человек несут 6 хлебов.Каждый мужчина несет по 2 хлеба,женщина по половине хлеба,а ребенок по четверти хлеба. Сколько в этом путешествии было мужчин,жнещин и детей? ПОМОШИТЕ СРОЧНО!

Математика

Помогите пожалуйста.... Семь человек несут 6 хлебов.Каждый мужчина несет по 2 хлеба,женщина по половине хлеба,а ребенок по четверти хлеба. Сколько в этом путешествии было мужчин,жнещин и детей? ПОМОШИТЕ СРОЧНО!

Автор: Гость