Запишите все двухзначные числа, которые можно составить из цифр 1,3,5,7, используя при записи число каждую цифру один раз.Какие из них простые? Какие из них составные число?

Математика

Запишите все двухзначные числа, которые можно составить из цифр 1,3,5,7, используя при записи число каждую цифру один раз.Какие из них простые? Какие из них составные число?

Автор: Гость