Запишите все двухзначные числа, которые можно составить из цифр 1,3,5,7, используя при записи число каждую цифру один раз.Какие из них простые? Какие из них составные число?

Математика
Запишите все двухзначные числа, которые можно составить из цифр 1,3,5,7, используя при записи число каждую цифру один раз.Какие из них простые? Какие из них составные число?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 15 17 31 35 37 51 53 57 71 73 75простые: 13 17 31 37 53 71 73составные: 15 35 51 57 75

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Правила безопасности во время похода и последствия не соблюдения этих правил. ОБЖ 6 класс
Ответить
Русский язык
Составте 8 вопросов к басне квартет
Ответить
Алгебра
Найдите неизвестный член пропорции 8÷y=4÷7
Ответить
Математика
Запишите все двухзначные числа, которые можно составить из цифр 1,3,5,7, используя при записи число каждую цифру один раз.Какие из них простые? Как...
Ответить
Математика
Как докозатьчто числа составные 111 111, 171 717, 414 141, 232 323?
Ответить