Рассказ жизнь крестьян в средние века?Помогите пожалуйста

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Жизнь крестьян в средние века была суровой, полной лишений и испытаний. Тяжёлые налоги, разорительные войны и неурожаи зачастую лишали крестьянина самого необходимого и заставляли его думать только о выживании. Всего 400 лет назад в богатейшей стране Европы - Франции - путешественникам попадались деревни, жители которых были одеты в грязные лохмотья, обитали в полуземлянках, норах, вырытых в земле, и дичали настолько, что в ответ на расспросы не могли произнести ни одного членораздельного слова. Неудивительно, что в средние века был распространён взгляд на крестьянина как на полуживотное-полудьявола; слова "виллан", "виллания", обозначавшие сельских жителей, означали одновременно "грубость, невежество, скотство".Не нужно думать, что все крестьяне в средневековой Европе походили на чертей или оборванцев. Нет, у многих крестьян в сундуках были припрятаны золотые монеты и нарядная одежда, которую надевали по праздникам; крестьяне умели повеселиться на деревенских свадьбах, когда пиво и вино лились рекой и все отъедались за целую череду полуголодных дней. Крестьяне были сметливы и хитры, они хорошо видели достоинства и недостатки тех людей, с которыми им приходилось сталкиваться в своей немудрёной жизни: рыцаря, купца, священника, судьи. Если феодалы смотрели на крестьян как на дьяволов, вылезающих из адских нор, то и крестьяне платили своим сеньорам той же монетой: рыцарь, проносящийся по засеянным полям со сворой охотничьих собак, проливающий чужую кровь и живущий за счёт чужого труда, казался им не человеком, а демоном.Крестьяне составляли около 90% всего населения средневековой Европы. Общественное положение крестьян, как и представителей других сословий, наследуется: сыну крестьянина также подобает стать крестьянином, как сыну рыцаря - рыцарем или же, скажем, аббатом. Крестьяне занимали неоднозначное положение среди средневековых сословий. С одной стороны, это низшее, третье сословие. Рыцари презирали крестьян, смеялись над невежественными мужиками. Но, с другой стороны, крестьяне - необходимая часть общества. Если в античном Риме к физическому труду относились с презрением, считали его недостойным свободного человека, то в средневековье тот, кто занят физическим трудом, - уважаемый член общества, и его дело весьма похвально. По мнению средневековых мудрецов, каждое сословие необходимо остальным: и если духовенство заботится о душах, рыцарство защищает страну, то крестьяне кормят всех остальных, и в этом их огромная заслуга перед всем обществом. Церковные писатели даже утверждали, что у крестьян больше всего шансов попасть в рай: ведь они, выполняя Божьи заветы, добывают хлеб насущный в поте лица своего. Средневековые философы сравнивали общество с человеческим организмом: душа человека - это молящиеся, руки - это воюющие, а ноги - это работающие. как нельзя себе представить, чтобы ноги ссорились с руками, так и в обществе все сословия должны выполнять свой долг и оказывать друг другу поддержку.