Сколько разрядов будет иметь число (1111) в двоичной системе счисления?

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4 15 (10) = F (16) = 1111 (2) ----------------------------------------- В данном случае, чтобы узнать необходимое число разрядов, необходимо взять наибольшую цифру в данной системе счисления (16). Наибольшая цифра в системе счисления равна системе счисления - 1 т.е в 16 системе счисления это число 15 (10), в 8 это 7(10) В 16 системе счисления это F (16) равное 15 (10) (в десятичной) Переведя это число в двоичную систему получим его двоичное представление в данном случае это 1111(2) ну а это число содержит 4 разряда