Помогите срочно!!!!! в сан отопит отдыхает 310 человек .Мужчин на 50 меньше чем женщин.??колько мужчин и женщин отдыхает в санотории?

Математика

Помогите срочно!!!!! в сан отопит отдыхает 310 человек .Мужчин на 50 меньше чем женщин.??колько мужчин и женщин отдыхает в санотории?

Автор: Гость