Помогите срочно!!!!! в сан отопит отдыхает 310 человек .Мужчин на 50 меньше чем женщин.??колько мужчин и женщин отдыхает в санотории?
Математика
Помогите срочно!!!!! в сан отопит отдыхает 310 человек .Мужчин на 50 меньше чем женщин.??колько мужчин и женщин отдыхает в санотории?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - мужчин, тогда женщин х+50. зная, что всего отдыхают 310 человек, сост уравнение х+х+50=310 2х=310-50 2х=260 х=260/2 х=130 - мужчин 2) 130+50=180 - женщин ответ 130 м, 180ж
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