ПОЖЕ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! запишите числа 10,12,18,24,30,42;68 в виде суммы двух простых чисел запишите числа 22,35,77,65,69,95 в виде произведения двух простых чисел
Математика
ПОЖЕ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! запишите числа 10,12,18,24,30,42;68 в виде суммы двух простых чисел запишите числа 22,35,77,65,69,95 в виде произведения двух простых чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое сто два плюс сто два второе ещё не посчитал
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