Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков . Английский язык изучают 328 учеников, французский язык 246 учеников ,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего ученик...

Математика

Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков . Английский язык изучают 328 учеников, французский язык 246 учеников ,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего учеников учится в гимназии

Автор: Гость