Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков . Английский язык изучают 328 учеников, французский язык 246 учеников ,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего ученик...
Математика
Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков . Английский язык изучают 328 учеников, французский язык 246 учеников ,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего учеников учится в гимназии
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328+246+109=683 Ответ: 683 ученика в гимназии
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