Ответьте на вопрос пожалуйста как сравниваются натуральные числа Помогите сдела??ь этот вопрос

Математика
Ответьте на вопрос пожалуйста как сравниваются натуральные числа Помогите сдела??ь этот вопрос
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Гость:
Сравнение натуральных чисел Сравнить два натуральных числа — значит выяснить, какое из них больше, а какое — меньше. Результаты сравнения записывают с помощью знаков меньше (<) или больше (>). Такие записи называются неравенствами. Из двух натуральных чисел, которые размещены на координатном луче, больше того, расположенном правее, и меньше того, что размещено левее. Сравнивать багатоцифрови натуральные числа с помощью координатного луча не очень удобно. Если натуральные числа имеют разное количество цифр, тем больше это число, в записи которого больше цифр, и меньше это число, в записи которого меньше цифр. Если в записи натуральных чисел одинаковое количество цифр, то для их сравнения пользуются таким правилом: Из двух натуральных чисел с одинаковым количеством цифр большим является то, у которого больше первая из неодинаковых цифр. При этом сравнение осуществляют, двигаясь слева направо.
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