Какую букву на конце слов нечайно стер ваня запешите предложение в одну строчку.с какой буквы( заглавной или строчной) ты напишешь слово ходит.
Русский язык
Какую букву на конце слов нечайно стер ваня запешите предложение в одну строчку.с какой буквы( заглавной или строчной) ты напишешь слово ходит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начало предложение то заглавной, а если нет строчной
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