Какую букву на конце слов нечайно стер ваня запешите предложение в одну строчку.с какой буквы( заглавной или строчной) ты напишешь слово ходит.

Русский язык

Какую букву на конце слов нечайно стер ваня запешите предложение в одну строчку.с какой буквы( заглавной или строчной) ты напишешь слово ходит.

Автор: Гость