Ветренний день. утренний восход. деревянный дом. серебряный дождь. весенний месяц. зеленый двор. глиняная посуда. Составти 10 предложений с этими словасочитаниями Срочно пожалуйста

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Ветренний день. утренний восход. деревянный дом. серебряный дождь. весенний месяц. зеленый двор. глиняная посуда. Составти 10 предложений с этими словасочитаниями Срочно пожалуйста

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