Ветренний день. утренний восход. деревянный дом. серебряный дождь. весенний месяц. зеленый двор. глиняная посуда. Составти 10 предложений с этими словасочитаниями Срочно пожалуйста

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Ветренний день. утренний восход. деревянный дом. серебряный дождь. весенний месяц. зеленый двор. глиняная посуда. Составти 10 предложений с этими словасочитаниями Срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня ветреный день, смотря на утренний восход, люблю серебряный дождь, тёплый весенний месяц, красивый зеленый двор, старая глиняная посуда
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