Номер 123 помогите пожалуйста!!!

Русский язык
Номер 123 помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не с глаголами пишется всегда раздельно
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