Решите, умоляю. Хотя бы несколько номеров.)0))

Алгебра
Решите, умоляю. Хотя бы несколько номеров.)0))
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Гость:
Так вот))))))))))))))))))
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