Морфологический разбор причастие плывущими облаками

Русский язык
Морфологический разбор причастие плывущими облаками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ПЛЫТЬ Часть речи: причастие Грамматика: действительный залог,  множественное число,  неодушевленное, переходный, несовершенный вид, настоящее время, одушевленное, творительный падеж Формы: плыть, плыву, плывём, плывёшь, плывёте, плывёт, плывут, плыл, плыла, плыло, плыли, плывя, плывши, плыви, плывите, плывущий, плывущего, плывущему, плывущим, плывущем, плывущая, плывущей, плывущую, плывущею, плывущее, плывущие, плывущих, плывущими, плывший, плывшего, плывшему, плывшим, плывшем, плывшая, плывшей, плывшую, плывшею, плывшее, плывшие, плывших, плывшими Начальная форма: ОБЛАКО Часть речи:  существительное Грамматика:  множественное число,  неодушевленное, средний род, творительный падеж Формы: облако, облака, облаку, облаком, облаке, облаков, облакам, облаками, облаках
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