От чего образовались слова, напишите способ: Дедушка доверчивый недружный безработница вывод первопроходец юго-восточный
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От чего образовались слова, напишите способ: Дедушка доверчивый недружный безработница вывод первопроходец юго-восточный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дедушка (суффиксальный) Доверчивый (приставочно-суффиксальный) Недружный (приставочно-суффиксальный) Безработица (приставочно-суффиксальный) Вывод (приставочный) Первопроходец (приставочно-суффиксальный) Юго-восточный (сложение слов и суффиксальный)
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