объем параллепипедного прямоугольника 429 см3. Чему равна длина стенок параллепипеда простыми числами

Математика
объем параллепипедного прямоугольника 429 см3. Чему равна длина стенок параллепипеда простыми числами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В разложении 429 на простые числа 429=3*11*13 поэтому ребра прямоугольного параллелепипеда равны 3см, 11 см. 13 см ответ: 3 см, 11 см. 13 см
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