Благодаря чему Мухаммеду али удалось успешно противостоять османскому султану? Чем можно объяснить вмешательство европейских держав в конфликт между султаном и пашой?

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При Мухаммеде Али в Египте появились новые мануфактуры и оросительные каналы, стали открываться фабрики и заводы, первые светские школы. С помощью специалистов из Франции паша реорганизовал армию, создал мощный флот. Некоторое время османы делали вид, что «не замечают» укрепления самостоятельности Египта. Но в 1829 г. султан потребовал от Мухаммеда Али дань, которую египтяне давно перестали платить. Паша дерзко ответил, что эта дань уже выплачена кровью египетских солдат, пролитой в войнах, которые вели тогда османы в Аравии и Греции.Мухаммед АлиНачалась турецко-египетская война (1831–1833), в которой победили египтяне. Мухаммед Али получил во владение Сирию и остров Крит. Теперь земли, находившиеся в его власти (они включали также Аравию и Судан), стали обширнее тех, которые реально контролировали османы. Турки попытались расквитаться за поражение, начав новую войну (1839–1840), но были разгромлены египтянами. При этом на сторону Мухаммеда Али перешёл даже турецкий флот. Но османов поддержали европейские державы. Они потребовали, чтобы паша оставил под своей властью только Египет и Палестину. Мухаммед Али вынужден был подчиниться.