Помогите пожалуйста ! Сосчитайте сколько тысяч лет прошло со времени постройки пирамид до путешействий Гердота в Египет

История

Помогите пожалуйста ! Сосчитайте сколько тысяч лет прошло со времени постройки пирамид до путешействий Гердота в Египет

Автор: Гость