Помогите пожалуйста ! Сосчитайте сколько тысяч лет прошло со времени постройки пирамид до путешействий Гердота в Египет
История
Помогите пожалуйста ! Сосчитайте сколько тысяч лет прошло со времени постройки пирамид до путешействий Гердота в Египет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если пирамиду для фараона Хеопса построили 2600 года до н.э.а геродот посетил египет 2500 лет до н.э то прошло 100 лет
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