Какие вопросы решались на общественном сходе?(в жизни крестьян)

История
Какие вопросы решались на общественном сходе?(в жизни крестьян)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выборы крестьян на общественные должности,назначение общественных сборов с крестьян,отчетность старшин приказа о расходе денежных средств; определение рекрутских очередей,назначение к отдаче в рекруты крестьян «дурного поведения»; внутренняя раскладка податей в селениях, определение мер к взысканию недоимок с неисправных плательщиков; назначение меры займа хлеба нуждающимся из запасных хлебных магазинов, а также «вообще все предметы, требующие общественного соглашения».
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