Расскажите в подробностях о Волоколамском шоссе. Битва за Москву. заранее спасибо.

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Битва за Москву. Б. М. Шапошников. Волоколамск. Наступление Вермахта. Битва за Москву. Волоколамск. Волоколамский район. В северо-западной части театра тянется Смоленско-Московская гряда, в общем направлении от Смоленска через Вязьму и Гжатск на Клин. Средняя высота этой гряды 200–250 м; наивысшая точка – высота 286 – находится около Волоколамска. ………………………………………………………………………………………………………… В пределах Подмосковья (по ходу военных действий в ноябре – декабре 1941 года) определились следующие частные операционные направления (с севера на юг): — Клинское, Волоколамское, Звенигородское, Можайское, Малоярославецкое, Серпуховское. — Волоколамское – включавшее шоссе Волоколамск—Москва и позволявшее осуществить охват столицы с северо-запада. Хорошо развитая сеть путей сообщения к северу и северо-западу от Москвы в пределах этих двух операционных направлений и их выгодное фланговое положение в отношении столицы способствовали тому, что вначале действия северной обходящей группы немецко-фашистских войск, а затем контрнаступление наших армий правого крыла Западного фронта развертывались преимущественно на этих направлениях. Здесь происходили решающие события. ………………………………………………………………………………………………………… В ходе боев 12–14 октября войска Красной Армии занимали следующее положение под Волоколамском: от западной оконечности Московского моря линия фронта проходила на Ярополец, западнее Волоколамска, западнее Можайска, западнее Боровска, на Малоярославец, Калуга и южнее. ………… 14 октября 1941 года Ближайшим укрепленным рубежом на пути немецких войск, наступавших в направлении на Москву, была Можайская линия обороны. Можайская линия обороны включала в себя четыре основных укрепленных района: Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий и Калужский. Волоколамский укрепленный район имел следующее оперативное предназначение – прикрывать направление Ржев, Волоколамск, Москва.Источник: http://wolok.ru/boris-shaposhnikov-moscow-battle/ WOLOK.RU Волоколамск и Волоцкий Уезд