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Что было раньше яйцо или курица?
Биология
Что было раньше яйцо или курица?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яйцо, Потому что динозавры тоже из яйца вылуплялись
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