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Сыйлайды корень суфикс окончание
Қазақ тiлi
Сыйлайды корень суфикс окончание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сый-корень лай-суфикс ды-оканчание
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