Кто из героев дружил отцом чатского

Литература
Кто из героев дружил отцом чатского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генерал дружил с отцом чадцкого
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