551 пожалуйста помогите решить
Математика
551 пожалуйста помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y+74=172 2) x+x+18=66 y=172-74 2x+18=66 y=98 2x=66-18 Ответ:98 2x=48 x=48÷2 x=24 Ответ:24 3)86+35z=331 35z=331-86 35z= 245 z= 245÷35 z=7 Ответ:7 4)120 + 3p-97=233 3p-97=233-120 3p=113+97 3p=210 p=210:3 p=70 Ответ:70 5 сам по примеру 4
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