Поле прямоугольной формы засеяно пшеницей.Длина поля равна 800 м,что в 4 раза больше ширины.Со всего участка собрали 40 т пшеницы.Сколько центнеров пшеницы собрали с каждого гектара,если урожай распределён равномерно?
Математика
Поле прямоугольной формы засеяно пшеницей.Длина поля равна 800 м,что в 4 раза больше ширины.Со всего участка собрали 40 т пшеницы.Сколько центнеров пшеницы собрали с каждого гектара,если урожай распределён равномерно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800:4=200 м.-ширина;2) 800*200=160000 кв.м. площадь поля=16 га.;3) 40 т.=400 ц.;4) 400:16=25 ц.-собирают с 1 га.;Ответ: 25 ц.собирают с одного га.
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