Поле прямоугольной формы засеяно пшеницей.Длина поля равна 800 м,что в 4 раза больше ширины.Со всего участка собрали 40 т пшеницы.Сколько центнеров пшеницы собрали с каждого гектара,если урожай распределён равномерно?

Математика

Поле прямоугольной формы засеяно пшеницей.Длина поля равна 800 м,что в 4 раза больше ширины.Со всего участка собрали 40 т пшеницы.Сколько центнеров пшеницы собрали с каждого гектара,если урожай распределён равномерно?

Автор: Гость