Придумай историю в которой могли бы прозвучать слова Век живи век учись литературное чтение 2 класс
Литература
Придумай историю в которой могли бы прозвучать слова Век живи век учись литературное чтение 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И вот Альберт умер, "Век живи, век учись"
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