Помогите Алгебра - 121 (2) 122 (2) 123 (1,2)
Алгебра
Помогите Алгебра - 121 (2) 122 (2) 123 (1,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№121(2) все сокращаем и получаем 8b ²-5ab
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