Помогите Алгебра - 121 (2) 122 (2) 123 (1,2)

Алгебра
Помогите Алгебра - 121 (2) 122 (2) 123 (1,2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№121(2)   все сокращаем и получаем  8b ²-5ab
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Министр внутрених дел с1904г либирал автор проекта о мерах к усовершенствованию го??ударственого порядка
Ответить
История
Каким образом Вильгельм Завлеватель укреплял свою власть?Почему Вильгельм 1 удел??л такое внимание строительству в покорённой стране не только замк...
Ответить
Литература
Придумай историю в которой могли бы прозвучать слова Век живи век учись литературное чтение 2 класс
Ответить
Английский язык
Пж помогите надо вставить слова. Я полный 0 в английском.
Ответить
Математика
Поле прямоугольной формы засеяно пшеницей.Длина поля равна 800 м,что в 4 раза больше ширины.Со всего участка собрали 40 т пшеницы.Сколько центнеров...
Ответить