Упростите выражение и найдите его значение А) 547-(Х+147) если Х ровно 172 Б) (432+у)-(132+z). Если Уровно 1249 Если Zровно 849

Математика
Упростите выражение и найдите его значение А) 547-(Х+147) если Х ровно 172 Б) (432+у)-(132+z). Если Уровно 1249 Если Zровно 849
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А)514 б)700 .... . ....... ...............
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