Упростите выражение и найдите его значение А) 547-(Х+147) если Х ровно 172 Б) (432+у)-(132+z). Если Уровно 1249 Если Zровно 849

Математика

Упростите выражение и найдите его значение А) 547-(Х+147) если Х ровно 172 Б) (432+у)-(132+z). Если Уровно 1249 Если Zровно 849

Автор: Гость