Запиши выражения и найди их значения меньше в 3 раза 483 072
Математика
Запиши выражения и найди их значения меньше в 3 раза 483 072
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"В" разделить или умножить но так как там меньше значит разделить 483072/3=161024
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