Cocтавьте предложение по схемам 1.подлежащее сказуемое обстоятельство и обстоятел??ство 2.подлежащее сказуемое определение , но определение 3. 2 онородных члена - обобщающее слово подлежащее сказуемое
Русский язык
Cocтавьте предложение по схемам 1.подлежащее сказуемое обстоятельство и обстоятел??ство 2.подлежащее сказуемое определение , но определение 3. 2 онородных члена - обобщающее слово подлежащее сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Солнце заходит красиво и медленно. 2. Дуб растёт высоким, но тонким. 3. На крыши, на дороги - всюду снег падал.
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