Длина одной стороны прямоугольника равна 42 см, что на 14 см больше длины соседней с??ороны. Найти периметр прямоугольника

Математика
Длина одной стороны прямоугольника равна 42 см, что на 14 см больше длины соседней с??ороны. Найти периметр прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-14=28(соседняя сторона) 42×2+28×2=84+56=140(периметр)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите пожалуйста скажите Роль социальных норм. Заранее спасибо
Ответить
Литература
Синонимы и антонимы к словам: неясный, заброшенный, невероятный, замереть
Ответить
Русский язык
Проставите запятые Перед нами картина Яблонской "Утро". На ней изображено раннее утро, весеннего дня. На переднем плане изображена героиня карт...
Ответить
Физика
Какие спектральные цвета обозначены Ньютоном как простые
Ответить
Русский язык
Cocтавьте предложение по схемам 1.подлежащее сказуемое обстоятельство и обстоятел??ство 2.подлежащее сказуемое определение , но определение 3. ...
Ответить