Длина одной стороны прямоугольника равна 42 см, что на 14 см больше длины соседней с??ороны. Найти периметр прямоугольника

Математика

Длина одной стороны прямоугольника равна 42 см, что на 14 см больше длины соседней с??ороны. Найти периметр прямоугольника

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