Помогите пожалуйста скажите Роль социальных норм. Заранее спасибо
Обществознание
Помогите пожалуйста скажите Роль социальных норм. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виды социальных норм: обычаи, традиции, моральные нормы, религиозные, политические, правовые. --------------- Социальные нормы — общепринятые в обществе правила, регулирующие поведение людей. Социальные нормы имеют жизненно важное значение для общества: • поддерживают порядок, равновесие в обществе; • подавляют скрытые в человеке биологические инстинкты "окультуривают" человека; • помогают человеку приобщиться к жизни общества, социализироваться. Видами социальных норм являются: • нормы морали; • нормы группы, коллектива; • специальные (профессиональные) нормы; • нормы права. 159 Нормы морали регулируют наиболее общие варианты поведения людей. Они охватывают большой круг общественных отношений, признаны всеми (или большинством) ; механизмом обеспечения выполнения требований моральных норм является сам человек (его совесть) и общество, которое может подвергнуть осуждению нарушителя норм морали. Групповые нормы — особые нормы, регулирующие поведение членов узких коллективов (ими могут быть нормы дружеской компании, коллектива, нормы преступной группировки, нормы секты и т. д.) . Специальные (профессиональные) нормы регламентируют поведение представителей тех или иных профессий (например, нормы поведения грузчиков, сезонных рабочих отличаются от норм поведения дипломатов, особые нормы поведения распространены среди медработников, артистов, военных и т. д.) . Нормы права отличаются от всех иных социальных норм тем, что они: • устанавливаются особыми уполномоченными государственными органами; • имеют общеобязательный характер; • формально-определенны (четко сформулированы в письменной форме) ; • регулируют четко определенный круг общественных отношений (а не общественные отношения вообще) ;
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