Исправьте ошибки,связанные с нарушением порядка слов в предложении

Русский язык
Исправьте ошибки,связанные с нарушением порядка слов в предложении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) Лишь ты можешь помочь мне в этом деле. 7) Когда вы идёте домой? 8) В универмаге в большом выборе имеются украшения зарубежного производства для женщин. 9) Желаю вам избежать всевозможных бед, печалей и напастей.
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