Исправьте ошибки,связанные с нарушением порядка слов в предложении

Гость: Гость:

6) Лишь ты можешь помочь мне в этом деле. 7) Когда вы идёте домой? 8) В универмаге в большом выборе имеются украшения зарубежного производства для женщин. 9) Желаю вам избежать всевозможных бед, печалей и напастей.