Чем занимались жители двухречья?

Гость: Гость:

Они пропалывали землю, рыхлили её, чтобы в дальнейшем посадить в неё что-то. Вообщем занимались домашник хозяйством. Питались мясом и различными растениями, они разводили животных после чего питались ими, также и растения выращивали.