Чем занимались жители двухречья?
История
Чем занимались жители двухречья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они пропалывали землю, рыхлили её, чтобы в дальнейшем посадить в неё что-то. Вообщем занимались домашник хозяйством. Питались мясом и различными растениями, они разводили животных после чего питались ими, также и растения выращивали.
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