Срочно!!! В каком веке и городе появилась впервые резьба по дереву? (Краткие ответы) Заранее спасибо!
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Срочно!!! В каком веке и городе появилась впервые резьба по дереву? (Краткие ответы) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древней Руси . блин не помню в каком веке . но помню когда были лодки Ладья
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