Характеристики героев из сказки Черная курица

Гость: Гость:

Знаю только про Алёшу: очень добрый, скромный, трудолюбивый мальчик. Он очень любит Чернушку и защищает её! Он спас чёрную курицу Чернушку от кухарки, которая хотела её поймать и зарезать, он пожертвовал своей самой дорогой вещи которая дала ему бабушка. Но когда Чернушка (подземный житель) познакомила его с Королём, тот дал ему конопляное семечко, которое могло сделать так, чтобы Алёша мог рассказать уроки не уча. После этого случая Алёша стал ленивым, не послушным, плохим мальчиком. Но в конце рассказа он все равно становится таким же добрым, скромным, трудолюбивым мальчиком. Вывод: Алёша очень добрый скромный и послушный мальчик!