Характеристики героев из сказки Черная курица
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Характеристики героев из сказки Черная курица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю только про Алёшу: очень добрый, скромный, трудолюбивый мальчик. Он очень любит Чернушку и защищает её! Он спас чёрную курицу Чернушку от кухарки, которая хотела её поймать и зарезать, он пожертвовал своей самой дорогой вещи которая дала ему бабушка. Но когда Чернушка (подземный житель) познакомила его с Королём, тот дал ему конопляное семечко, которое могло сделать так, чтобы Алёша мог рассказать уроки не уча. После этого случая Алёша стал ленивым, не послушным, плохим мальчиком. Но в конце рассказа он все равно становится таким же добрым, скромным, трудолюбивым мальчиком. Вывод: Алёша очень добрый скромный и послушный мальчик!
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