Какая мечта писателя нашла отражение в повести? (Ночь перед рождеством

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В наших краях говорят, что в ночь, которая перед Рожедством, происходят разные события достойные самых фантастических произведений. В эту ночь исполняются самые заветнейшие желания, а чудеса и сказки превращаются в реальность. Именно поэтому повесть Николая Васильевича Гоголя, известная всем под названием "Ночь перед Рождеством", смогла объединить быт, привычную жизнь людей и сказу с волшебством. На первый взгляд думаешь, что же может быть необычного в простой украинской деревне, которую занесла метель? Но все далеко не так, как думается в голове после первого представления об украинской деревеньке и произведении в целом.