Морфологический разбор причастия приближающейся (тучей)
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Морфологический разбор причастия приближающейся (тучей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приближающейся - какой? - причастие н.ф. - приближающийся действительное ,несов вид ,возвр . в настоящ .времени,в ед .ч .,в ж .роде ,в творит п. синт роль - определение (~~~~)
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