Отрицательные и положительные черты гринева
Литература
Отрицательные и положительные черты гринева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При третей встрече Гринева с Пугачевым, Гринев просит Пугачева помочь ему, в том, что Швабрин хочет насильно взять в жены Марью, Пугачев помагает, после помощи Гринев просит его отпустить их, Пугачев, отпустил их, даже когда Пугачева казнили, народ не мог поверить, что такого человека будут казнить. Т.е Пугачев был положительным героем, но и проявлялась и отрицательная черта, когда он вешал тех, кто не хотел присягнуть ему.
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