Все изменения происходящие в природе?(одним словом) и ещё 7 букв
Окружающий мир
Все изменения происходящие в природе?(одним словом) и ещё 7 букв
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Гость:
Явления наверное Я так думаю
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