Ребят, помогите, пожалуйста!!! Буду очень благодарна!!! Значение технического прогресса в Англии?
История
Ребят, помогите, пожалуйста!!! Буду очень благодарна!!! Значение технического прогресса в Англии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промышленная революция имела двойственные последствия: она способствовала научно-техническому прогрессу, но и резко усилила неблагоприятное воздействие человека на окружающий мир. Развитие изобретательства в Англии во время промышленного переворота получило название технического прогресса. Это был процесс, в основе которого лежало стремительное улучшение и усложнение техники.
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